NHKから「受信契約のお願い」が届き、「テレビを持っていないのに、なぜ？」と戸惑った経験がある人もいるかもしれません。近年はテレビを設置せず、スマホやパソコンだけで生活している世帯も増えており、「テレビがなければNHKの受信料は不要」という認識を持つ人も少なくありません。 一方で、NHKのインターネット配信を巡る制度が変わったことにより、「スマホも受信契約の対象になるのでは」と不安に感じる声も聞