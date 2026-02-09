婚活や交際の場面で、相手の職業や年収が話題になることもあるでしょう。大学教員という職業についても、「年収はどのくらいが一般的なのか」と疑問に感じる人もいるかもしれません。 ただし、大学教員の給与水準は、職位や勤務先などによって差があり、一概に判断することはできません。本記事では、公的統計を基に大学教員の年収水準を整理し、「年収800万円」という金額がどの位置づけにあるのかを確認します。 「