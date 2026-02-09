協同乳業は、2024年に「メイトーのなめらかプリン」25周年記念商品として発売し、好評だった『のむメイトーのなめらかプリン』を2026年2月24日から数量限定で全国発売する。【『のむメイトーのなめらかプリン』商品概要】内容量:180g希望小売価格:212円(税抜)種類別:乳飲料保存温度:要冷蔵(10℃以下)エネルギー:174kcal【商品画像はこちら】のむメイトーのなめらかプリン/冬限定メイトーの濃いなめらかプリンなど〈累計出荷本数200