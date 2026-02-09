スノーボード男子パラレル大回転で失格となった斯波正樹（39）を巡り、インターネット上で疑問と同情の声が相次いでいる。 これまでのW杯では「陽性が出たことは一度もありません」スノーボード男子パラレル大回転の予選が2026年2月8日に行われ、日本から唯一出場した斯波が、ワックスの不正使用で失格となった。 スポーツ紙の報道によると、予選1回目を終えた後のボード検査で、22〜23年シーズンから使用禁止となっているフッ素成