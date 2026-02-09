【サンリオキャラクターズシリコンモバイルリング】 2月12日より順次展開 価格：1回780円 イオンファンタジーは、カプセルトイ「サンリオキャラクターズシリコンモバイルリング」を、アミューズメント施設「モーリーファンタジー」や「PALO」、カプセルトイ専門店「TOYS SPOT PALO」、「カプセル横丁」などに設置されている完全キャッ