北朝鮮の金正恩総書記は、朝鮮人民軍創建（建軍節）78周年を迎えた8日、国防省を訪問し、2月下旬に開催予定の朝鮮労働党第9回大会で新たな構想を打ち出すことを予告した。9日付の朝鮮中央通信によると、金正恩氏は国防省で演説し、「第9回党大会が示すこれからの5年間は、誰にも代替できないわが軍隊の特出した役割が、よりいっそう高まる5年になるだろう」と述べた。さらに「今年は、わが軍隊の闘争戦線が一段と拡大し、より果敢