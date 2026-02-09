◆米男子プロゴルフツアーフェニックス・オープン最終日（８日、米アリゾナ州・ＴＰＣスコッツデール＝７２６１ヤード、パー７１）２位で出た久常涼（ＳＢＳホールディングス）は３バーディー、３ボギーの７１と伸ばせず、通算１２アンダーの１０位で終えた。２日目に単独首位に浮上し、１打差２位で最終日を迎えた久常。２番で第２打をグリーン奥に外し、４番はアプローチをミスしてボギーを連発。９番は４メートル強を沈