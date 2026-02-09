大相撲春場所（３月８日初日、エディオンアリーナ大阪）に向けて横綱・豊昇龍（立浪）が９日、東京・台東区の立浪部屋で稽古した。稽古場に姿を現すと、相撲を取る若い衆に大きな声で発破をかけ、アドバイスを送った。自身は鏡の前で鉄アレイをあげるなど、肉体作りに集中。最後は出稽古に訪れた同じモンゴル出身の十両・旭海雄（大島）に胸を出して稽古を終えた。８日に日本大相撲トーナメントで２大会ぶり２度目の優勝を果た