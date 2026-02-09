JR山手線の車内で、寝ていた男性のバッグから現金や財布を盗んだとして男2人が逮捕されました。警視庁によりますと、今淵秀之容疑者（71）と安原勝容疑者（60）は7日午前1時前、東京・豊島区のJR池袋駅に停車していた山手線の車内で席に座って寝ていた26歳の男性のバッグから現金およそ3万3000円が入った財布を盗んだ疑いが持たれています。山手線は終電間際で、今淵容疑者が男性の隣に座ってバッグに手を差し込み、安原容疑者は男