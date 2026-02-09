お笑いコンビ「かつみ♥さゆり」のさゆりさんが、自身のインスタグラムを更新。自身の「円形脱毛症」の症状について、綴りました。【写真を見る】【 さゆり 】円形脱毛症で「絶賛頭頂部おハゲ様7センチに到達〜」「脱毛症って色んな病気が原因の時もあるみたいなので」「必ず血液検査は受けるようにして下さいませ〜」SNSで呼びかけ１月、さゆりさんはインスタグラムで「最近よく帽子かぶってるのは頭頂部絶賛