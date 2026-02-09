1977年に18歳で衝撃デビューを果たした音楽家の原田真二さん。来年50周年の大きな節目を迎えるにあたり、カウントダウン企画がスタートする。その第1弾となるのが3月6日、大阪・京橋ベロニカで開催される「原田祭」だ。ツインギターとして登場するROLLYをはじめ、岡本定義（COIL）、ジ・白川バンド、エレナファウンデら原田さんをリスペクトするアーティストも集結し、祭りを盛り上げる。そこで「まいどなニュース」では原田真二さ