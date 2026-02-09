小学生の息子に暴行を加えたとして、40歳の両親が逮捕されました。 警察によりますと、父親は1月23日ごろ、自宅で小学生の息子の顔面などを複数回足蹴りする暴行を加え、左目に全治5日間のけがを負わせて疑いです。 一方、母親は子供に対して… 母親は1月30日ごろ、自宅で、小学生の息子の顔面をフォームローラーのようなもので殴打する暴行を加えた疑いが持たれています。1月30日に児童相談所から警察に「虐