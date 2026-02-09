動画を見たり、買い物をしたり、学校や園からの連絡を確認したり……。スマホひとつで生活に関することは大体何でもできる便利な世のなかになりました。そんななか、ママスタコミュニティには手帳に関するこんなアンケートがありました。『スケジュール管理をしたり、日記を書いたり、冊子状の手帳を使っていますか？』この投稿に届いた、手帳派、アプリ派、それぞれのママたちが感じるメリットや手帳の活用方法をご紹介します。や