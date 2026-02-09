1月の全国倒産 1月では13年ぶりの高水準、「物価高」倒産が1.2倍増2026年1月の全国企業倒産（負債1,000万円以上）は、件数が887件（前年同月比5.5％増）、負債総額は1,198億1,500万円（同1.3％減）だった。件数は、2カ月連続で前年同月を上回った。1月としてはコロナ禍の2022年を底にして、4年連続で前年を上回り、2013年（934件）以来の高水準となった。負債総額は、2年連続で1,000億円台に乗せたが、1月としては3年ぶりに