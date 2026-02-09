〜 2026年1月の「飲食業」倒産動向 〜2026年1月の「飲食業」倒産は、92件（前年同月比8.2％増）で、2カ月連続で前年同月を上回った。1月としては1997年以降の30年間では前年（85件）を超え、最多を更新した。コロナ禍を経て、宴会や接待などの需要が変化したことに加え、人手不足や物価高の影響もあって小・零細店舗の「居酒屋（酒場，ビヤホール）」26件（前年同月比100.0％増）、「バー，キャバレー，ナイトクラブ」11件（同83