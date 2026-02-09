¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¤Ç¡ÄÅßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë2ÅÙ½Ð¾ì¡£38ºÐ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¤¬¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¸«¤»¤¿¶á±Æ¤Ë¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾ðÊóÈÖÁÈ¡ÖTHE TIME,¡×(TBS)¤Î¥í¥±¤ÇµÜ¾ë¸©¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢°ÂÆ£ÈþÉ±¡£ÆüËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¤È¤µ¤ì¤ëÀçÂæ»ÔÀÄÍÕ»³¸ø±à¤Î¡Ö¸Þ¿§¾Â(¤´¤·¤­¤Ì¤Þ)¡×¤Ê¤É¤òËþµÊ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï¡Ö¤ß¤Ê