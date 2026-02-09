〜 2026年1月「負債1,000万円未満」倒産状況 〜2026年1月の負債1,000万円未満の倒産は、件数が43件（前年同月比13.1％増）で、 2カ月連続で前年同月を上回った。2025年度（4-1月累計）は449件（前年同期比0.4％減、前年同期451件）で前年同期とほぼ同水準で推移している。年度月平均は44.9件だった。産業別では、10産業のうち、増加が不動産業、情報通信業、サービス業他の3産業。減少が農・林・漁・鉱業、建設業、製造業、