〜 2026年1月の「税金滞納」倒産動向 〜2026年1月に国税や社会保険料の滞納を一因とした「税金滞納」倒産は、前年同月と同数の11件だった。2017年以降の10年間では、1月としては2018年と2025年に並ぶ最多となった。負債総額は7億1,600万円（前年同月比81.0％減）で、1月としては2021年の3億9,000万円以来、5年ぶりに10億円を下回った。前年はトレーニングサロン経営の（株）ジェイファムコーポレーション（東京）の負債26億円