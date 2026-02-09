色とりどりの着物を羽織ったひな人形。創業70年の岐阜県八百津町の「長谷川人形」では、3月3日の桃の節句を前に、ひな人形づくりが行われています。 【写真を見る】桃の節句前に伝統工芸士が｢ひな人形｣作り 西陣織の着物を着せて…腕に動きを 美濃焼とのコラボも 岐阜･八百津町 二代目の長谷川秀さんは、伝統的工芸品「名古屋節句飾」の人形部門で、岐阜県で初めて認定された伝統工芸士です。西陣織の生地で作られた着物を着せ、