〜 2026年1月の「ゼロゼロ融資」利用後の倒産動向 〜2026年1月の「ゼロゼロ融資（実質無利子・無担保融資）」を利用した企業の倒産は、28件（前年同月比20.0％減）で、2カ月ぶりに前年同月を下回った。ただ、物価や人件費などコスト負担が増し、利益償還できずに金融機関に返済猶予（リスケ）を要請する企業は少なくない。このため、金利上昇や景気の先行き次第で「ゼロゼロ融資」利用後の倒産が増勢をたどる可能性を残してい