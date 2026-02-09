ANAは9日、公式インスタグラムにて、2月14日のバレンタイン企画について報告した。【写真】ANAのオリジナルデザイン、2・14配布されるチョコ投稿で「2026年2月14日バレンタインデー限定企画」と書き出し、「ANA×明治のチョコレートをANAにご搭乗いただくお客様にご提供します」と発表。「バレンタインデーの空の旅に、上質なチョコレートでくつろぎのひとときを」と呼びかけた。14日にANAに搭乗した人に、ANAオリジナルデザ