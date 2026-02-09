渡辺直美（38）が「sanrio house（サンリオハウス）」のアンバサダーに就任し、“推し”キャラクターへの愛を語った。【映像】キティちゃんのセットアップ姿の渡辺直美渡辺「マイメロちゃんが結構推しで、キティちゃんももちろん大好きだけど、キティちゃんグッズを集めながらもマイメロちゃんがダントツの推し。その前はバッドばつ丸だった。バッドばつ丸がすごく好きで。バッドばつ丸からマイメロちゃんになって、今部屋中マイ