保険の問題でＷＢＣのプエルトリコ代表のフランシスコ・リンドア内野手（３２）の?落選ショック?が波紋を広げる中でまさかの?救世主?が現れた。同国出身のラップ界のスターでグラミー賞歌手、バッド・バニー（３１）が出場できないリンドアとカルロス・コレア（アストロズ）の保険料を代わりに支払う、と米メディア「ＢＯＬＡＶＩＰ」などが元メッツのカルロス・バエルガ氏の情報として伝えている。中心選手となるはずだったリ