【モデルプレス＝2026/02/09】Travis Japanの吉澤閑也が、映像配信サービス「NBA docomo」「Lemino」 で2月14日（土）から全3日間生配信される「NBA オールスターウィークエンド」2日目に出演することが発表された。【写真】トラジャメンバーのあざといポーズ◆NBA特集番組、3日間配信「NBA docomo」では、NBAオールスターウィークエンドを全3日間、日本語実況解説付で生配信および見逃し配信する。NBAの未来を担うスター選手が集