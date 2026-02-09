資料 岡山県の高速道路で、雪の影響による通行止めが一部解除されました。 NEXCO西日本によりますと、9日午後0時10分、岡山道の岡山総社IC～北房JCT間、米子道の落合JCT～久世IC間、中国道の津山IC～新見IC間の通行止めが解除されました。 中国道の津山IC～佐用IC間は、通行止めが続いています。