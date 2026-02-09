中日・田中幹也内野手が９日、沖縄・北谷キャンプの休日に球場を訪れ、室内で打撃練習を行った。一人きりでマシンと向き合い、約１時間の打ち込み。「最近しっくりきていない。打った感触も良くないので。疲れがたまっているのかなとも思ったけど、そうでもない気がして」と修正に励んだ。前回の休日も自主練習。「休み明けに体が重いことがある。少し動いておくと、体が軽く感じる」と、今キャンプはできる限り体を動かすつも