名古屋を拠点に活動していたタレントの宮地佑紀生（みやち・ゆきお）さんが、１月１０日に骨髄異形成症候群のため死去した。所属する「サンデーフォークプロモーション」が９日、公式サイトで発表した。７７歳だった。同サイトによると、葬儀は近親者のみで執り行ったといい「生前に賜りましたご厚誼に深謝いたしますとともに、謹んでお知らせ申し上げます」とした。２月２６日に名古屋市・ＳＰＡＤＥＢＯＸでお別れの会を