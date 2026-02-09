OSK日本歌劇団のトップスター翼和希（つばさ・かずき）、娘役トップの千咲えみ（ちさき・えみ）が9日、大阪市内で「レビュー春のおどり」（4月10〜19日＝京都南座、同30日〜5月5日＝東京・新橋演舞場）の製作発表に登場した。劇団誕生5年目にスタートした伝統の公演で、今回が100周年という節目。翼は「OSK自体、紆余（うよ）曲折あった中で100年間、先輩方が大切に紡いでくださった公演。支えてくださった皆さんの思いも背