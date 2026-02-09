広島は9日、今春キャンプ2度目の休日を迎え、栗林らが休日返上で宮崎・日南市の天福球場を訪れた。栗林は、6日に腰の張りを訴えてキャッチボールを回避していた中、8日にブルペン入りして無事を強調。休日のこの日は、辻とキャッチボールをして患部の状態を確かめた。「（腰の状態は）もう万全かなと思っています。（6日に）練習を外れたことで体力は回復していたので、休む必要はない。明日のブルペンでしっかり投げたいと