【リビーニョ＝小沢理貴】ミラノ・コルティナオリンピックのスノーボード男子ハーフパイプで五輪連覇を目指す平野歩夢（２７）（ＴＯＫＩＯインカラミ）が８日、大会会場で初の公式練習に臨み、雪質などの感触を確かめた。平野歩は１月１７日にスイスで行われたワールドカップで着地に失敗し、複数箇所を骨折。この日は高回転エアの練習は避け、コース取りなどを確認するように滑り降りていた。男子ハーフパイプ予選は１１日に