テレビ朝日公式YouTubeチャンネル「動画、はじめてみました」内の人気番組『オーイシマサヨシ×鈴木愛理のでしょでしょ!!』。MCのオーイシマサヨシ・鈴木愛理が披露する渾身の歌唱動画は1000万再生を超えるものも多数。総再生数3億回超えの同番組の開始5周年を記念したイベントが開催されることが決定した。イベントタイトルは、MCが自ら考案。「オーイシマサヨシ×鈴木愛理のでしょフェス!!2026有明でありったけのアリガトウ