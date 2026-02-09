信和が後場動意づき、昨年来高値を更新した。同社はきょう午後１時ごろ、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算を発表。営業利益は前年同期比６５．６％増の２３億４８００万円となり、通期計画の２０億円を超過した。 売上収益は同１９．９％増の１５３億９７００万円で着地。仮設資材部門で施工・レンタルに関わる売上収益が増加したほか、物流機器部門では大型物流倉庫案件が売り上げ拡大を牽引した