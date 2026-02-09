「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」９日午後１時現在でフルヤ金属が「買い予想数上昇」５位となっている。 フルヤ金属は大量の買い注文を集めストップ高カイ気配に張り付いている。工業用貴金属製品の製造を主力に手掛けるが、足もとの業績はデータセンター関連需要が牽引し会社側の想定を上回って好調に推移している。前週末６日取引終了後に、期中２度目となる２６年６月期業績予想