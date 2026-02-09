午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１２７２、値下がり銘柄数は２８４、変わらずは３４銘柄だった。業種別では３３業種中２９業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、不動産、電気機器、機械、建設、精密機器など。値下がりは輸送用機器、海運、鉄鋼。 出所：MINKABU PRESS