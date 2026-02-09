Insta360の直販サイトで、期間限定の「バレンタインセール」が2月16日（月）まで開催中。対象製品・キットが最大30%OFFで販売されている。 「Insta360 X5」、「Insta360 GO Ultra」、「Insta360 Ace Pro 2」、「Insta360 Flow 2」といった主力製品とそのキットが対象に選ばれている。 製品・キットだけでなく、保証サービス「FlexiCare」も10%OFFの対象。 セール名 バレンタインデーセ}