創業1582年の印傳屋（いんでんや）は、時代を超えて親しまれてきた絵本作品の世界を描く「絵本作品コレクション」第2弾として、絵本作家レオ・レオニの「フレデリック」とコラボレーションしたオリジナル商品を、2月1日から印傳屋直営店および公式オンラインショップで発売しました。「印伝」とは、鹿革に漆（うるし）などで模様を施した革工芸品で、山梨県でつくられる「甲州印伝」は経済産業省の伝統的工芸品に認定されています