あるテーマのランキングのトップ９をあててビンゴを目指せ！今回のテーマは＜２０代〜７０代に聞いた、服や衣装が個性的だと思う有名人＞ １位志茂田景樹２位カズレーザー３位マツコ・デラックス４位仲里依紗５位堂本剛６位きゃりーぱみゅぱみゅ７位黒柳徹子８位菅田将暉９位渡辺直美 ＜視聴者プレゼント＞楓月堂の羊羹と琥珀糖のセットをプレゼント！