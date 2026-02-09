★１度の旅行で群馬の温泉地を２か所楽しむ満足旅！★ 公共交通機関を使って移動も楽々！２つの近距離観光地を巡る充実の温泉旅 【出演者】やす子・内田恭子・コカドケンタロウ（ロッチ） 【ご紹介させていただいた施設】＜伊香保温泉＞◼️伊香保石段街・伊香保点心２１９・金太夫（伊東園ホテルズ）の足湯◼️伊香保タウンバス◼️元祖水沢うどん 田丸屋◼️伊香保