シード [東証Ｐ] が2月9日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比9.5％増の13.1億円に伸び、通期計画の16億円に対する進捗率は81.9％に達したものの、5年平均の102.9％を下回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比2.1倍の2.9億円に急拡大する計算になる。 直近3ヵ月の