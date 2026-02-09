名港海運 [名証Ｍ] が2月9日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比9.5％増の68.9億円に伸び、通期計画の75億円に対する進捗率は92.0％に達し、5年平均の79.8％も上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比64.1％減の6億円に大きく落ち込む計算になる。 直近3ヵ月の実績であ