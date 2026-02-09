東京応化工業 [東証Ｐ] が2月9日後場(14:00)に決算を発表。25年12月期の連結経常利益は前の期比42.6％増の492億円に拡大し、26年12月期も前期比9.2％増の538億円に伸びを見込み、3期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。3期連続増収、増益になる。 同時に、前期の年間配当を70円→72円(前の期は63円)に増額し、今期も前期比8円増の80円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(4Q)の連結経常利