朝日印刷 [東証Ｓ] が2月9日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比10.9％減の14.8億円に減り、通期計画の22.6億円に対する進捗率は65.6％にとどまり、5年平均の78.5％も下回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比55.4％増の7.7億円に拡大する計算になる。 直近3ヵ月の実績