エムティーアイ [東証Ｐ] が2月9日後場(14:00)に決算を発表。26年9月期第1四半期(10-12月)の連結経常利益は前年同期比17.9％増の9.2億円に伸び、10-3月期(上期)計画の15.5億円(中央値)に対する進捗率は59.5％に達したものの、5年平均の73.0％を下回った。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の9.9％→10.7％に改善した。 ※業績予想がレンジで開示されている場合は、レンジの中央値