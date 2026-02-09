ロシアのラブロフ外相は2月8日、「ロシア側は欧州をターゲットとするいかなる攻撃の計画もないという声明を数回にわたって発した。理性を持つ欧州の人たちは納得できるが、一部の欧州諸国の指導者はロシアと対抗する局面に陥ったうえ、緊迫した情勢をさらにエスカレートさせている」と表明しました。今後のことについて、ラブロフ外相は、「もし、欧州諸国が戦争の準備をし、ロシアを攻撃する場合、ロシアは特別軍事行動で対応する