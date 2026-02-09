元日向坂46の齊藤京子が8日深夜放送のフジテレビ系『突然ですが占ってもいいですか？』（深0：55）に出演。母との関係性を明かした。【写真】大人の艶感…純白のウエディングドレスを着こなす齊藤京子番組には俳優の大友花恋とともにゲスト出演。占い師の星ひとみ氏の占いを受けた。冒頭、星から「とりあえずバツ2の星が付いている」と指摘されたが、その理由について「お母さんのエネルギーがとにかく強い」と告げられた。