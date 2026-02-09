「クイーンダム／誕生」（アグニア・ガルダノヴァ監督、公開中）は、ロシア生まれのクィア・アーティスト、ジェナ・マービンをめぐるドキュメンタリー。ノンバイナリー（性自認が男女の枠組みに当てはまらない）のジェナは、プーチン政権が性的少数者への弾圧を強める中にあっても、目を引くコスチュームでパフォーマンスを継続、独自の抵抗芸術を確立していく。何がジェナを突き動かすのか。その姿が圧倒的に気高く見えるのはな