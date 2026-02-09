石川・能美市で重機の横転事故がカメラに捉えられた。重機は対向とをすれ違う瞬間、バランスを崩し、坂へ転落したとみられる。目撃者が救助に向かうと、運転手は自力で脱出。雪で道路の境目が見えづらかったと話していたという。すれ違いでバランス崩し“重機横転”石川・能美市で3日午前10時前に撮影されたのは、横倒しになった1台の重機。何があったのか、一部始終をドライブレコーダーが捉えていた。雪が積もった直線道路で対向