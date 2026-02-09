元ＳＫＥ４８の松井珠理奈が９日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。ＳＮＳを始めて以来、最大の衝撃を受けたことを明かした。７日に衆院選の期日前投票を終えた松井は、選挙啓発イメージキャラクターの藤木直人のポスターと同じポーズを取った画像をＳＮＳに投稿した。松井と藤木はドラマ「私結婚できないんじゃなくて、しないんです」（２０１６年）に出演した縁がある。この投稿に藤木が反応し「お久しぶりです！ご結婚おめで