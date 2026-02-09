ノアは９日、頚髄損傷でリハビリ中の?炎の戦士?大谷晋二郎（５３）のマネジメント窓口業務を担当すると発表した。大谷のチャリティー活動を中心に、大谷からのメッセージを各種ＳＮＳで発信する。また、大谷への出演依頼や肖像権管理などを通じ、大谷をファンとともにサポートする。なお、１１日後楽園大会では大谷からファンへのあいさつを予定。「当日の体調により変更あるいは中止の場合もありますので、あらかじめご了承く