女優のクリステン・スチュワート（35）はダイアナ妃に「取り憑かれている」そうだ。故人のことを考えるだけで「いつでも」涙がこぼれるという。 【写真】シャツ着るの忘れた？賛否渦巻いたクリスティンの衣装 1997年にパリで自動車事故により36歳で亡くなった故ダイアナ妃を、2021年の心理ドラマ映画「スペンサーダイアナの決意」で演じたクリステン。アカデミー賞にもノミネートされた熱演ぶりだ